Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что кораллы способны к быстрому восстановлению

CurBio: поврежденный коралловый риф пришел в норму всего за четыре года

close
100%
J.W.Alker/imageBROKER/Global Look Press

Британские ученые из Эксетерского университета получили обнадеживающие результаты, свидетельствующие о возможности полного восстановления коралловых рифов за сравнительно короткое время. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Недавний эксперимент показал, что колонии кораллов могут не только возродиться сами, но вернуть важные функции морской экосистемы.

Исследование проводилось в рамках программы восстановления коралловых рифов Марса близ острова Сулавеси в Индонезии, ставшего одного из крупнейших проектов восстановления кораллов в мире. Около 40 лет назад местные рифы практически полностью уничтожили рыбаки, глушившие рыбу взрывчаткой.

В ходе реставрации на дно поместили стальные конструкции, на которые пересадили фрагменты кораллов. Процесс полного восстановления покрова занял четыре года.

«Мы обнаружили, что восстановленные коралловые рифы могут расти с той же скоростью, что и здоровые коралловые рифы, всего через четыре года после трансплантации кораллов», — отметила одна из участниц проекта Инес Ланге.

Здоровые коралловые рифы не только служат домом для множества морских обитателей, но и защищают берега от эрозии и ударов волн.

Ранее стало известно, что Большой Барьерный риф у берегов Австралии вновь пострадал от обесцвечивания кораллов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами