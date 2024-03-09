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Ученые нашли связь между потреблением марихуаны при беременности и аутизмом у детей

JPR: прием каннабиса беременными матерями повышает риск рождения детей с СДВГ

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Международная группа ученых из Австралии и Эфиопии выяснила, что употребление марихуаны беременными женщинами повышает риск возникновения у их детей синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройств аутического спектра (РАС). Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychiatric Research (JPR).

Марихуана содержит психоактивные вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). В большинстве стран мира оборот и использование данных соединений и содержащих их продуктов частично или полностью запрещены законом из-за их наркотического эффекта.

СДВГ — расстройство нервного развития, характеризующееся стойкими проявлениями невнимательности, гиперактивности и импульсивности, которые мешают повседневному социальному функционированию, особенно в школьной среде. Обычно его выявляют в детстве, но симптомы могут сохраняться и в дальнейшем.

РАС — сложное состояние развития, которое в той или иной степени отрицательно влияет на коммуникативные способности, поведение и социальное взаимодействие. Люди с РАС, как правило, испытывают трудности с социальным общением, демонстрируют повторяющееся поведение и демонстрируют узкий круг интересов.

Авторы нового исследования изучили научные базы данных в поисках научных работ, в которых изучалась взаимосвязь между пренатальным употреблением каннабиса и нарушениями нервного развития у детей, уделяя особое внимание СДВГ и РАС. Всего удалось проанализировать информацию о 203,7 тыс. человек.

Результаты показали, что у детей, подвергшихся воздействию каннабиса во время нахождения в утробе, статистически значительно повышался риск развития симптомов СДВГ и/или диагноза этого расстройства.

Пренатальное употребление каннабиса также было связано с повышенной вероятностью развития симптомов РАС у детей. Однако этот результат не был статистически значимым, а это означает, что наблюдаемая связь между употреблением каннабиса во время беременности и симптомами РАС может быть случайной.

Ранее ученые нашли связь между употреблением марихуаны и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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