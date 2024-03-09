Зоологи описали странные брачные ритуалы гигантских грызунов из Аргентины

Группа зоологов описала своеобразные брачные ритуалы патагонских мар — крупных грызунов, живущих на юге Аргентины. Эти животные моногамны и спариваются лишь несколько раз в год, но во все остальное время постоянно мочатся друг на друга, чтобы отпугнуть конкурентов. Исследование опубликовано в научном журнале Mammalia.

Патагонские мары, длина которых достигает 76 сантиметров, имеют уникальную стратегию размножения, которая предполагает выращивание детенышей в общих логовах, где живут до 22 пар. Самки сексуально восприимчивы только три-четыре раза в год в течение 30-минутного периода.

Согласно статье, самцы патагонских мар везде сопровождают самок и регулярно натирают своим навозом окружающую землю, обозначая свою территорию.

Время от времени обе особи обливают друг друга своей мочой, таким образом помечая партнера.

Из-за кратковременности течки у самок самцы не могут проявлять полигамность даже при желании, поскольку они просто не успели бы найти еще одну самку для спаривания.

Вместе с тем ученые отметили, что моногамные узы между патагонскими марами очень крепки даже в случае утраты одного из партнеров. Известен случай, когда потерявший подругу самец предпочел оставаться один даже в обществе других свободных самок.

Ранее зоологи выяснили, что во время брачных ухаживаний самки жирафов мочатся на самцов.