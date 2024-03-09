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Уролог назвал продукты для сохранения здоровья почек

Уролог Дорончук: при цистите могут быть полезны мочегонные чаи и D-манноза

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hopkinsmedicine.org

Некоторые продукты позволяют снизить риск мочекаменной болезни и поддержать здоровье почек. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-уролог ФГБУ ФНКЦ ФМБА Дмитрий Дорончук.

Прежде всего, важно пить достаточно воды: она промывает мочевые протоки, снижает концентрацию токсинов, которые выводятся с мочой. Этому же способствуют яблоки, арбузы, ананасы. Человеку нужно 30 мл жидкости на каждый кг массы тела.

Витамины группы А и витамин В6 снижают концентрацию оксалатов в крови, тем самым уменьшая риск образования мочевых камней.

Улучшают выведение мочи сложные углеводы, которыми богаты, например, гречка и макароны твердых сортов.

При цистите можно принимать настои трав с мочегонным действием: на основе толокнянки, кукурузных рыльцев, экстракта виноградных косточек, брусничного листа. Кроме того, полезна БАД D-манноза, но перед применением нужно проконсультироваться с врачом.

«Мочегонным эффектом, благотворным для работы почек, обладают огурцы, кабачки, томаты, листовой салат, тыква, морковь, свекла, клюква, яблоки, груши, дыни, арбузы, зелень», — пишет «Чемпионат».

Важно ограничить соль, сладкие напитки, жирную, жареную и копченую пищу, отметил врач. Эти продукты, а также бесконтрольный прием лекарств, курение, чрезмерное употребление спиртных напитков и малоподвижный образ жизни могут повредить почки.

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