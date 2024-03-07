Врач назвал возможную причину чрезмерной утомляемости весной

Утомляемость весной может быть связана с сезонным аффективным расстройством — подтипом депрессии, заподозрить которую можно, пройдя тест Бека онлайн. Об этом aif.ru рассказал доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, врач-пульмонолог Морозовской детской городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский.

Сезонная депрессия может проявляться утомляемостью, изменением аппетита, нарушением сна, невозможностью выполнять привычные домашние или рабочие дела. При этом человек может страдать от чувства вины. По словам врача, сначала нужно исключить анемию, а затем задуматься, не связаны ли эти симптомы с депрессией.

Сезонное аффективное расстройство, один из ее подтипов, поражает 10-15% населения. При этом женщины болеют в 4-5 раз чаще мужчин. Диагностировать и лечить это заболевание должен врач.

«Есть возможность проанализировать свое состояние самостоятельно. В интернете можно пройти специальные тесты на депрессию Бека, Занга и другие. При высоких показателях следует обратиться к врачу», — объяснил врач.

Ранее врач рассказала, что затяжной кашель может указывать на болезнь сердца.