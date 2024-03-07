Диетолог назвала три завтрака для защиты от рака толстой кишки

Овсянка или йогурт с фрутками, либо овощи на гриле с сыром халуми и яйцами могут стать хорошими вариантами завтрака для снижения риска рака кишечника. Об этом сообщает Business Insider.

Заболеваемость раком толстой кишки стремительно растет среди молодежи, и к 2030 году это заболевание может стать главной причиной летального исхода среди людей в возрасте до 50 лет. Причиной этого может быть распространение ожирения и неправильного питания.

Для защиты от этого заболевания на завтрак можно съесть 40 г овсяных хлопьев с 300 мл молока, горстью ягод, столовой ложкой измельченных орехов и столовой ложкой семян (например, семян чиа, льняного семени или семян тыквы). Для дополнительного аромата можно добавить щепотку корицы. Ягоды, как полагают, обладают защитными от рака свойствами благодаря содержащимся в них антиоксидантам.

Более быстрый завтрак — тарелка с йогуртом (например, греческим) или кефиром и фруктами: четырьмя ягодами клубники, половиной банана, столовой ложкой смеси семян и столовой ложкой смеси орехов. Йогурт богат белком и содержит кальций и полезные бактерии — пробиотики.

Третий вариант — овощи на гриле с столовой ложкой оливкового масла, 30 граммами сыра халуми, одним-двумя яйцами и половинкой авокадо. Можно добавить один или два ломтика цельнозернового тоста, чтобы увеличить объем еды и добавить больше клетчатки.

Все эти продукты богаты клетчаткой. Она расщепляется микробиотой кишечника организма — экосистемой бактерий, грибов и вирусов, — в процессе ферментации. Получаемые при этом вещества нужны для питания бактерий, защищающих от рака толстой кишки. Грибы, а также шпинат и помидоры могут стать дополнительным источником клетчатки.

Предыдущие исследования показали, что частое употребление в пищу цельнозерновых продуктов, включая овес и коричневый рис, снижает риск развития колоректального рака, сообщила организация по профилактике рака World Cancer Research Fund International.

Симптомы рака толстой кишки могут включать кровь или другие изменения в стуле, потерю веса за короткий промежуток времени, боль в животе. Если рак диагностирован до того, как он распространился за пределы кишечника, пятилетняя выживаемость при раке толстой кишки составляет 91%.

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