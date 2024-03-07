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Стало известно, как люди успевают дышать и говорить одновременно

Science: за дыхание во время разговора отвечает особая зона мозга

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Depositphotos

Особая мозговая цепь отвечает за координацию дыхания и голоса во время разговора. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Для того, чтобы человек издал звук, его гортань должна сузиться, а из легких должен выйти воздух. Оказалось, что эти этапы вокализации находятся под контролем особой области мозга. Она напрямую подавляет клетки мозга, которые отвечают за издание звуков.

Это открытие было сделано на мышах. Хотя речь человека является более сложной задачей, мозговая цепь, обнаруженная учеными, может лежать в основе доминирования дыхания над речью и у людей.

До этого ученые выяснили, что клетки мозга во сне сообща генерируют нервные импульсы, чтобы очистить орган от отходов жизнедеятельности. Нарушение этого процесса может быть связано с развитием деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Лекарства, направленные на синхронизацию работы клеток мозга, могут смягчить симптомы болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ранее дрожащий голос связали с риском деменции.

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