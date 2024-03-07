проект

>

Ученые рассказали, к чему может привести неправильное использование солнцезащитного крема

Cancers: редкое обновления слоя солнцезащитного крема повышает риск рака кожи

close
100%
Freepik.com

Научный коллектив под руководством ученых из университета Макгилла (Канада) обнаружил, что риск рака кожи может повышаться несмотря на использование солнцезащитных средств. Вероятнее всего, это связано с тем, что люди слишком полагаются на такие средства, пренебрегая их обновлением и ношением закрытой одежды. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancers.

В исследовании приняли участие 7500 человек. Ученые собрали информацию о том, как часто испытуемые используют солнцезащитные средства, с какой периодичностью обновляют их слой на поверхности кожи, сколько времени проводят на солнце и какие альтернативные методы защиты от излучения при этом применяют.

Оказалось, что использование солнцезащитных средств удивительным для ученых образом коррелировало с более высоким риском развития меланомы — рака кожи, который развивается из меланоцитов, клеток, продуцирующих пигмент. Исследователи объяснили, что это происходит вследствие сильной уверенности людей в защитных свойствах средств от солнца. Нанесение таких кремов и лосьонов может давать людям ложное чувство безопасности, из-за которого они редко обновляют средство на коже, слишком долго находятся на солнце и носят открытую одежду.

Ранее врач назвала симптом, связанный с повышенным риском рака пищевода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами