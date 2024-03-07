Ученые рассказали, к чему может привести неправильное использование солнцезащитного крема

Научный коллектив под руководством ученых из университета Макгилла (Канада) обнаружил, что риск рака кожи может повышаться несмотря на использование солнцезащитных средств. Вероятнее всего, это связано с тем, что люди слишком полагаются на такие средства, пренебрегая их обновлением и ношением закрытой одежды. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancers.

В исследовании приняли участие 7500 человек. Ученые собрали информацию о том, как часто испытуемые используют солнцезащитные средства, с какой периодичностью обновляют их слой на поверхности кожи, сколько времени проводят на солнце и какие альтернативные методы защиты от излучения при этом применяют.

Оказалось, что использование солнцезащитных средств удивительным для ученых образом коррелировало с более высоким риском развития меланомы — рака кожи, который развивается из меланоцитов, клеток, продуцирующих пигмент. Исследователи объяснили, что это происходит вследствие сильной уверенности людей в защитных свойствах средств от солнца. Нанесение таких кремов и лосьонов может давать людям ложное чувство безопасности, из-за которого они редко обновляют средство на коже, слишком долго находятся на солнце и носят открытую одежду.

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