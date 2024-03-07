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Археологи нашли на западе Украины старейшие в Европе каменные орудия

Nature: в Закарпатье обнаружены каменные инструменты возрастом более 1 млн лет

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Пресс-служба РНФ

Международная группа ученых из Дании, Чехии и других стран обнаружила старейшие в Европе каменные орудия на западе Украины. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Археологи проанализировали скребки, изготовленные из вулканической породы. Впервые эти артефакты были добыты в ходе работ на карьере Королево в Закарпатской области Украины в 1970-х годах.

Как показало исследование с помощью современных методов датирования, возраст инструментов составил, по разным оценкам, от 1,4 млн до 1 млн лет.

«Это самое раннее датированное свидетельство существования любого вида человека в Европе», — отметил соавтор исследования, геофизик из Орхусского университета в Дании Мадс Фауршу Кнудсен.

Неясно, какие ранние предки современного человека изготовили эти инструменты. Возможно, они принадлежали представителям Homo erectus или человека прямоходящего. Археологи предполагают, что каменные орудия могли использоваться для разделки мяса и снятия шкур с животных.

Самые ранние каменные инструменты такого типа были найдены в Восточной Африке и датируются 2,8 млн лет.

Ученые считают, что в ходе миграции люди из Африки смогли продвинуться далеко на север и обосноваться в различных средах благодаря этим орудиям.

Ранее археологи выяснили, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея и делать из них ручки для инструментов.

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