Врач рассказал, чем вредна лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления содержит много масла и калорий, а также может вызвать всплеск уровня сахара в крови, — есть ее можно не чаще раза в месяц. Об этом Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Неронов.

«Если вы не страдаете хроническим расстройством пищеварения, то как разовый, ситуационный приём пищи лапша быстрого приготовления вполне годится. Однако лучше использовать лишь частично «штатный» набор приправ. И следует понимать, что употребление её на регулярной основе — это, безусловно, неправильное решение. И уж тем более категорически не рекомендуется есть её на завтрак, обед и ужин», — рассказал врач.

Как пояснил гастроэнтеролог, при производстве лапши ее обжаривают в масле, которое затем попадает и в готовое блюдо. «Быстрая лапша» очень калорийна и может способствовать набору весу. Также в ней много углеводов и нет клетчатки. Из-за этого она быстро переваривается, а в крови повышается уровень сахара и происходит выброс инсулина. Поэтому лапша быстрого приготовления противопоказана людям с сахарным диабетом. Чтобы замедлить всасывание веществ из лапши в кишечнике, можно добавить к ней овощей, заключил Неронов.

Ранее врач опровергла, что стевию убрали из списка разрешенных пищевых добавок в России.