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Ученые обнаружили редкие антитела, нацеленные на «темную сторону» вируса гриппа

Immunity: неизученные белки гриппа могут стать основой для новых вакцин

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Вирусологи из Национального института здравоохранения США обнаружили необычные антитела, взаимодействующие с нейраминидазой (НА) — особым белком гриппа грибовидной формы. Антитела нацелены на малоизученную часть НА. Исследование опубликовано в научном журнале Immunity.

Существующие вакцины против гриппа используют другую структуру на поверхности вирусов гриппа: гемагглютинин. Этот белок в форме леденца позволяет вирусам закрепляться снаружи клеток человека, а затем проникать в них. Но он быстро мутирует, поэтому прививку от гриппа необходимо обновлять каждый год, чтобы она соответствовала циркулирующим штаммам гриппа.

По словам специалистов, «темная сторона» нейраминидазы мутирует медленнее и остается почти одинаковой у разных штаммов возбудителя гриппа.

В своем новом исследовании ученые проанализировали кровь, взятую у двух человек, инфицированных H3N2 — подтипом вируса гриппа А, который распространяется сезонно и очень быстро мутирует. Команда выявила шесть антител, которые связываются с «темной стороной» НА.

В ходе лабораторных испытаний эти антитела зацепились за ряд различных вирусов H3N2 и замедлили их репликацию. Антитела также подействовали против другого типа гриппа А, называемого H2N2.

В экспериментах на мышах антитела спасли многих грызунов от летальной дозы вируса H3N2. Это указывает на то, что они могут быть полезны для профилактики и лечения гриппа у людей. Антитела продемонстрировали сильную защиту как при введении мышам до заражения, так и при введении после него.

Команда также проверила, как антитела действуют против некоторых устойчивых к лекарствам штаммов гриппа, и обнаружила, что они по-прежнему демонстрируют ту же степень защиты.

Ранее ученый рассказал об опасности применения интерферонов.

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