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Российские ученые выяснили, как брекеты и элайнеры влияют на мозговую активность

EPJST: брекеты и элайнеры меняют активность коры головного мозга

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Согласно исследованию ученых из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского, брекеты и элайнеры изменяют структуру активности коры головного мозга. Результаты опубликованы в The European Physical Journal Special Topics (EPJST).

В ходе исследования ученые из СГМУ изучили изменение активности мозга до и после начала выравнивания зубов с помощью брекетов или элайнеров у пациентов без выраженных болевых синдромов. Для этого они использовали электроэнцефалографию — метод исследования, при котором электрические потенциалы, возникающие в коре головного мозга, регистрируются прибором и фиксируются на бумажной ленте.

Результаты показали, что при ношении брекетов изменения количества паттернов электрической активности мозга наблюдается в областях высоких частот в коре головного мозга. Легкая коррекция с помощью элайнеров приводит к существенному снижению количества паттернов активности в этих диапазонах.

По словам ученых, это происходит вследствие мощного воздействия брекетов и элайнеров на сенсоры и костные структуры лица и ротовой полости. Частичное изменение мягких тканей лица влияет на активность нервных волокон и связанных с ними структур, что трансформирует функциональную активность мозга.

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