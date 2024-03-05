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Стало известно, как слуховые аппараты помогают сохранять остроту ума в пожилом возрасте

Frontiers: ношение слухового аппарата снижает риск развития деменции у пожилых

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Ученые из Мельбурнского университета в Австралии обнаружили, что использование слуховых аппаратов способствует сохранению остроты ума и памяти у пожилых людей с нарушениями слуха. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Neuroscience.

В ходе исследования ученые оценивали когнитивные способности людей старше 60 лет, согласившихся стать добровольцами. Отмечается, что все участники страдали потерей слуха. Некоторым из них были установлены слуховые аппараты в рамках исследования. Когнитивные навыки испытуемых измерялись в несколько этапов — до и после установки аппаратов, а также спустя 18 месяцев их непрерывного ношения.

Результаты показали, что спустя три года после начала исследования пожилые люди, которые носили слуховые аппараты, лучше справились с компьютерными тестами на оценку внимания, памяти, скорости реакции и логического мышления по сравнению с теми, кто не применял этот метод коррекции слуха. Ученые отметили, что сохранение остроты ума в пожилом возрасте напрямую коррелирует с низким риском развития деменции.

По словам исследователей, способность слышать и поддерживать эффективную коммуникацию с другими людьми способствует не только когнитивному здоровью, но и общему улучшению качества жизни. Использование слуховых аппаратов позволяет избежать затруднений мышления из-за необходимости постоянно прислушиваться и способствует эффективному перераспределению ресурсов мозга для обработки звука.

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