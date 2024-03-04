Врач развеяла миф о вреде шаурмы

Нет однозначно вредных продуктов: некоторые виды шаурмы, бургеров и пиццы могут быть полезны. Об этом врач-диетолог Наталия Гридина рассказала «Ленте.ру».

«Можно сказать, что это самый полезный вид фастфуда при условии, что вы не покупаете ее в размере XXL. При этом вы должны быть уверены, что в блюде используются свежие овощи, нежирное и свежее мясо, а также что производитель не переборщил с соусами. Приготовленная вами самостоятельно будет еще полезнее ― такую шаурму вполне можно считать сбалансированным питанием», ― отметила врач.

Гридина добавила, что входящие в бургеры и пиццу продукты богаты питательными веществами. Но важно, чтобы ингредиенты не были пережарены и не содержали много масла.

До этого врач рассказала, что не нужно бояться о сезонном дефиците витаминов: даже простой сбалансированный рацион способен дать человеку все нужные вещества. Диетолог рекомендовала каждый день съедать пять или больше порций овощей или фруктов. При этом добавки с витаминами не нужны: они не только не улучшат здоровье, но и могут навредить ему.

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