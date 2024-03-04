проект

>

Ученые создали новый метод проверки на рак ротовой полости

Cell: новый тест на рак ротовой полости сократит число биопсий на 95%

close
100%
Pexels

Рак полости рта и ее предраковые поражения сложно выявить на ранней стадии. Авторы работы в журнале Cell Reports Medicine предложили новый точный метод диагностики.

Рак головы и шеи, из которых рак полости рта составляет около 90%, является седьмым по распространенным злокачественным новообразованием в мире.

Один из точнейших методов диагностики рака ротовой полости — биопсия, то есть анализ ткани ротовой полости. Из-за ее высокой стоимости, инвазивности и стресса для пациента ее стараются применять как можно реже. Новый метод, основанный на анализе белков HBD-3 и HBD-2, решает эти проблемы.

Уже запатентованная технология поможет сократить частоту биопсии на 95%, в основном за счет исключения нераковых поражений рта, при которых не нужна инвазивная процедура.

До этого врач рассказала, что ночная потливость, усталость, потеря веса и повышенная температура могут быть признаками рака крови. Однако часто болезнь никак не проявляется и обнаруживается случайно при анализе крови.

Ранее чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами