Ученые создали новый метод проверки на рак ротовой полости

Рак полости рта и ее предраковые поражения сложно выявить на ранней стадии. Авторы работы в журнале Cell Reports Medicine предложили новый точный метод диагностики.

Рак головы и шеи, из которых рак полости рта составляет около 90%, является седьмым по распространенным злокачественным новообразованием в мире.

Один из точнейших методов диагностики рака ротовой полости — биопсия, то есть анализ ткани ротовой полости. Из-за ее высокой стоимости, инвазивности и стресса для пациента ее стараются применять как можно реже. Новый метод, основанный на анализе белков HBD-3 и HBD-2, решает эти проблемы.

Уже запатентованная технология поможет сократить частоту биопсии на 95%, в основном за счет исключения нераковых поражений рта, при которых не нужна инвазивная процедура.

До этого врач рассказала, что ночная потливость, усталость, потеря веса и повышенная температура могут быть признаками рака крови. Однако часто болезнь никак не проявляется и обнаруживается случайно при анализе крови.

Ранее чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами.