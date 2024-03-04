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Раствор против кариеса заменит дорогие герметики для зубов

Jama: фторид диамина серебра заменит дорогие герметики для зубов от кариеса

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Недорогая жидкость для борьбы с кариесом, фторид диамина серебра, показал эффективность в исследовании, проведенном в Колледже стоматологии NYU. Результаты опубликованы в журнале Jama Pediatrics.

Изначально фторид диамина серебра был одобрен в США для обработки чувствительных зубов. Он запечатывает поверхность зубов, уничтожает бактерии, вызывающие кариес, и реминерализует зубы, предотвращая дальнейшее разрушение зубов.

В новом исследовании ученые показали, что этот раствор — эффективная альтернатива герметикам. Стоматологические герметики представляют собой покрытие на основе полимерного композита для защиты зубов, имеющих фиссуры — образования, связанные с высоким риском кариеса. Герметик наносят на жевательную поверхность, чтобы предотвратить воздействие кислоты и налета на эмаль. Фторид диамина серебра дешевле обычных герметиков.

Кроме того, исследование 4000 медиков показало, что этот раствор могут наносить гигиенисты или медсестры, что может значительно улучшить доступ к стоматологической помощи.

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