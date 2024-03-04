Названы даты первого пуска «Ангары»‎ с космодрома Восточный

Ракета «Ангара» впервые в истории будет запущена с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный в период с 6 по 10 апреля нынешнего года. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный предварительно намечен на 6-10 апреля.

В мае с Восточного, заявил источник, ракетой «Союз-2» будет осуществлен запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера».

Ранее сообщалось, что с космодрома в Плесецке была запущена ракета ПГРК «Ярс», учебно-боевой пуск выполнили для попадания в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

До этого ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.