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Стало известно, могут ли приложения для онлайн-знакомств вызывать зависимость

Live Science: приложения для знакомств могут вызывать привыкание

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Shutterstock

Приложения для знакомств могут вызывать привыкание, потому что они активируют дофаминовую систему вознаграждения в человеческом мозге. Об этом изданию Live Science рассказал профессор психологии Калифорнийского государственного университета Ларри Розен.

Приложения для онлайн-знакомств помогают людям находить единомышленников в творчестве, бизнесе и развлечениях, а также предоставляют возможность начать общение с потенциальными партнерами для романтических отношений и брака. Психолог объяснил, что когда в таких приложениях происходит «мэтч» — совпадение двоих людей в симпатии или интересах, в мозг выбрасывается большое количество дофамина.

Это вещество называют гормоном счастья из-за его получения в момент получения субъективно приятного опыта. По мнению Розен, такой прилив дофамина вызывает кратковременную вспышку радости. Вследствие такого эффекта многие люди стремятся проводить в приложениях больше времени для получения «мэтчей».

Стремление повысить уровень дофамина с помощью приложений для знакомств, однако, не совсем аналогично физической зависимости от наркотиков. Прекращение их использования не так физически разрушительно, как, например, отказ от алкоголя или героина. Но в некотором смысле лежащая в основе биохимия схожа. Некоторые люди могут потерять контроль над временем, проводимым в приложениях, а невозможность немедленно ответить на входящие сообщения способна усилить тревогу.

Некоторые исследователи считают, что разработчики приложений регулярно внедряют новые функции, благодаря которым пользователям становится сложно перестать заходить в них. Стратегии, которые компании используют для этого, в значительной степени основаны на положительном подкреплении — постоянное взаимодействие с приложением поощряется путем получения определенных бонусов и расширений.

Ранее была обнаружена связь между зависимостью от смартфонов и одиночеством.

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