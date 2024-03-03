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Прием витамина D и избыток кальция привели к летальному исходу у мужчины

Business Insider: прием витамина D привел к летальному исходу у мужчины

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Прием витамина D в течение нескольких месяцев закончился летальным исходом из-за сердечной и почечной недостаточности у мужчины из Великобритании. Об этом сообщает Business Insider.

89-летний бывший бизнесмен попал в больницу 10 мая 2023 года с гиперкальциемией — повышенным уровнем кальция в крови. Также у него обнаружили очень высокий уровень витамина D. Это вещество помогает организму поглощать кальций, однако его избыток может привести к накоплению кальция в организме. На упаковке препаратов, которые принимал мужчина, не было никаких предупреждений о конкретных рисках или побочных эффектах их приема.

Мужчина прожил десять дней после госпитализации. Причиной летального исхода стали сердечная и почечная недостаточность, избыточный уровень кальция и отравление витамином D.

Витамин D необходим для здоровых костей, зубов и мышц. Его содержат жирная рыба, красное мясо, яичные желтки. Также он вырабатывается в организме под действием солнечного света. В Великобритании для людей в возрасте от 14 до 70 лет рекомендуемая ежедневная доза витамина D составляет 15 микрограммов или 600 международных единиц. Для людей старше 70 лет — 20 мкг или 800 МЕ.

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