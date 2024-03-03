Врач рассказала, как проявляются предраковые полипы ЖКТ

Способные переродиться в рак полипы желудка и кишечника чаще всего не вызывают никаких симптомов, поэтому важно периодически посещать врача, даже если нет жалоб. Об этом «Доктору Питеру» рассказала Каролина Нилус, врач-эндоскопист клиники «АБИА».

Полипы (выпячивания над слизистой оболочкой) чаще всего выявляют при ФГДС или колоноскопии. Некоторые из них требуют срочного удаления, так как могут привести к развитию рака, другие не нужно лечить. Полипы в желудке и кишечнике обычно никак себя не проявляют, а обнаруживают их при обследовании по другому поводу. Кишечные полипы могут приводить к небольшим примесям крови или слизи в кале.

«Острой боли полипы чаще всего не провоцируют, если нет сопутствующих осложнений. Например, если из-за крупных размеров они перекрывают просвет кишки, могут быть серьезные жалобы: мучительная тошнота, приступы рвоты, причем съеденной в предыдущие сутки пищей, ощущение перерастяжения, переполнения желудка, ощущение быстрого насыщения. Обычно такое бывает, если полип расположен в области выхода из желудка, что нарушает процесс прохождения пищи из него в кишечник», — рассказала врач.

Поэтому даже если ничего не болит, нет проблем с пищеварением и стулом, периодически стоит посещать врача и проходить обследования, в том числе и пищеварительной системы. Эндоскопические исследования можно провести в медикаментозном сне при отсутствии противопоказаний, поэтому дискомфорт сведен к минимуму.

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