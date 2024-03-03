Прием добавок с кальцием не помогает укрепить кости, заявил врач

Прием кальция не помогает укрепить кости при остеопорозе и может привести к кальцификации бляшек в сосудах. Об этом aif.ru рассказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Александр Шишонин.

«Если вы будете пить таблетки и добавки с кальцием и витамином D, то в костях он у вас не отложится, к сожалению. А отложится только в сосудах, как подтверждают современные сосудистые хирурги. Как итог — кальцинированные бляшки. Поэтому не надо пить никакие препараты кальция при остеопорозе», — считает врач.

Также, по словам врача, не требуются специальные диеты. Можно увеличить потребление молочных продуктов, но без физических нагрузок ни творог, ни молочные продукты, ни гормональные уколы ничего не дадут.

До этого врач объяснил, что кости укрепляются при физических нагрузках. Движение стимулирует деление стволовых клеток костей. Поэтому первое лечение при остеопорозе — это тренировки. Особенно полезными Шишонин считает приседания и рекомендует ежедневно делать 200 приседаний в любом возрасте.

Ранее прием витамина D и избыток кальция привели к летальному исходу у мужчины.