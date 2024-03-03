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Стало известно, как стресс связан с перееданием

Healthnews: выработка гормона кортизола при стрессе стимулирует аппетит

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Доктор Сьюзан Карнелл, адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук медицинского университета Джонса Хопкинса рассказала, что при стрессе в кровь выбрасывается гормон под названием кортизол, который может стимулировать выработку другого гормона — инсулина. Инсулин оказывает ряд воздействий, которые благоприятствуют накоплению жира. Об этом сообщает издание Healthnews.

По словам доктора, во время стресса в человеческом организме вырабатывается большое количество гормона кортизола. Повышение концентрации кортизола само по себе способно привести к потере контроля над аппетитом, что может со временем повлиять на массу тела.

Кортизол также способен стимулировать выработку другого гормона — инсулина. «Гормон стресса» ускорят образование глюкозы (глюконеогенез) из аминокислот и синтез гликогена в печени, снижает чувствительность тканей к инсулину и увеличивает секрецию инсулина в сыворотку крови. Избыток инсулина в организме может препятствовать сжиганию жира и способствовать его накоплению.

Врач также добавила, что эмоциональный стресс может стать причиной повышения уровня гормона грелина, который влияет на увеличение количества принимаемой пищи и массу жира, действуя на уровне гипоталамуса.

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