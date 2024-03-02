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Чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами

В Чебоксарах врачи удалили женщине 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами

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Врачи в Чебоксарах удалили женщине 40-сантиметровую опухоль тератому, содержавшую зубы и волосы. Об этом сообщают в пресс-центре Республиканского клинического онкологического диспансера.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на одышку, запоры, слабость и значительное увеличение живота. Врачи заподозрили рак яичника, а при обследовании обнаружили крупное новообразование. Опухоль смещала и сдавливала окружающие органы, нарушая их работу, а также питалась от крупных сосудов, любое повреждение которых грозило сильной кровопотерей.

Операция по удалению опухоли, которая занимала всю брюшную полость, продолжалась более двух часов. В опухоли врачи нашли жировую ткань, волосы и зубы.

«Зрелая тератома – это доброкачественная опухоль, образующаяся из зачатков эмбриональной ткани. Заболевание крайне редко достигает таких гигантских размеров, как у нашей пациентки. В большинстве случаев подобные опухоли выявляются на ранних этапах развития, когда можно применить органосохраняющие, малоинвазивные методы хирургии», – объяснил заведующий онкогинекологическим отделением Дмитрий Глякин.

Ранее российские врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки.

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