Чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами

Врачи в Чебоксарах удалили женщине 40-сантиметровую опухоль тератому, содержавшую зубы и волосы. Об этом сообщают в пресс-центре Республиканского клинического онкологического диспансера.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на одышку, запоры, слабость и значительное увеличение живота. Врачи заподозрили рак яичника, а при обследовании обнаружили крупное новообразование. Опухоль смещала и сдавливала окружающие органы, нарушая их работу, а также питалась от крупных сосудов, любое повреждение которых грозило сильной кровопотерей.

Операция по удалению опухоли, которая занимала всю брюшную полость, продолжалась более двух часов. В опухоли врачи нашли жировую ткань, волосы и зубы.

«Зрелая тератома – это доброкачественная опухоль, образующаяся из зачатков эмбриональной ткани. Заболевание крайне редко достигает таких гигантских размеров, как у нашей пациентки. В большинстве случаев подобные опухоли выявляются на ранних этапах развития, когда можно применить органосохраняющие, малоинвазивные методы хирургии», – объяснил заведующий онкогинекологическим отделением Дмитрий Глякин.

Ранее российские врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки.