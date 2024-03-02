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Астрофизики установили самый первый источник света во Вселенной

Nature: темную Вселенную первым озарили вспышки карликовых галактик

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NAOJ

Ученые из Парижского института астрофизики во Франции выяснили, что стало первым источником света в новорожденной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Согласно данным космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», после Большого взрыва темный космос осветили карликовые галактики.

«Ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, которые превращают нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации. Это подчеркивает важность понимания галактик малой массы в формировании истории Вселенной», — объяснила соавтор исследования, астрофизик Ирина Череминская.

В начале Вселенной, через несколько минут после Большого взрыва, пространство было заполнено горячим, густым туманом ионизированной плазмы.

Когда Вселенная примерно через 300 тыс. лет остыла, протоны и электроны начали объединяться, образуя нейтральный газообразный водород и немного гелия. Свет большинства длин волн мог проникнуть в эту среду, но источников света для его создания было очень мало. Затем из гелия и водорода образовались первые звездные скопления.

Эти светила излучали достаточно энергии, чтобы оторвать электроны от их ядер и повторно ионизировать газ. Однако к этому моменту Вселенная расширилась настолько, что газ стал рассеянным. Процесс реионизации космоса занял около миллиарда лет.

«Несмотря на свой крошечный размер, эти маломассивные галактики оказались плодовитыми производителями энергетического излучения, и их численность в этот период настолько значительна, что их коллективное влияние смогло изменить все состояние Вселенной», — уточнил глава исследовательской группы, астрофизик Хакима Атек.

Ранее астрономы нашли далеко в космосе объект в 500 трлн раз ярче Солнца.

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