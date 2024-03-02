Врач рассказала об ограничениях УЗИ органов

Ультразвук малоинформативен при исследовании содержащих воздух органов. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала руководитель центра ультразвуковых и функциональных методов исследования, врач ультразвуковой диагностики ФНКЦ ФМБА России Наталья Носенко.

С помощью УЗИ можно оценить строение органов и кровотока в них: печени, почек, суставов, сердца, сосудов, щитовидной железы и других. Однако у ультразвука есть физические препятствия.

«Так, в настоящий момент мы не можем оценивать костные структуры, — говорит узист. — Также ограничено исследование органов, прикрытых от врача костями скелета или металлическими конструкциями, головного мозга, а также структур, содержащих воздух, — желудка, кишечника, легких».

Врач добавила, что биологические эффекты медицинского ультразвука хорошо изучены, и нет доказательств его вреда. Однако существуют ограничения при проведении УЗИ глаз и плода, о которых знают врачи и производители оборудования.

«Используемые программы не позволяют нарушить правила проведения этих исследований. Но в остальных случаях количество и время УЗИ в день или год не ограничено», — добавила Носенко.

Ранее врач рассказала, сколько рентгенов и КТ можно делать в год.