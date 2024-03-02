Две порции алкоголя в неделю могут быть признаком бытового алкоголизма, заявил врач

Употребление более двух порций алкоголя (100 миллиграммов чистого спирта) в неделю может быть признаком бытового алкоголизма. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин.

«Если вы пьете два-три-четыре бокала вина в неделю, то вы являетесь бытовой пьяницей. Когда это бытовое пьянство перешагнет в разряд уже алкогольной зависимости, когда врач будет уполномочен, исходя из критериев диагностики, поставить человеку диагноз «синдром зависимости от алкоголя» I, II или III стадии, сложно сказать», — заявил врач.

Если алкоголь вызывает проблемы со сном, настроением, аппетитом, либо растут частота употребления алкоголя и количество напитков, стоит обратиться обратиться к психологу или к психотерапевту. При необходимости они направят к профильному специалисту, объяснил Каторгин.

До этого Минздрав сообщил, что темпы снижения потребления алкоголя в России замедляются, хотя в целом за последние десять лет употребление спиртных напитков сократилось.

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