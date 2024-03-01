Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огромная белая акула откусила киту голову на глазах у спасателей

HBT: в Новой Зеландии 15-метровая акула не позволила людям помочь кашалоту

close
100%
Depositphotos

Жители острова Махия в Новой Зеландии стали свидетелями нападения гигантской белой акулы на карликового кашалота, который попал на мель недалеко от берега. Хищник выпрыгнул из воды и откусил киту голову, едва не задев человека, который пытался помочь млекопитающему. Об инциденте сообщила газета Hawke's Bay Today (HBT).

По свидетельствам очевидцев, длина акулы превышала пять метров. Огромной рыбе удалось расправиться с трехметровым кашалотом одним укусом.

После первой атаки акулы спасатель сумел добраться до берега. На его глазах хищник вернулся и утащил остальную часть туши кита под воду.

В связи с инцидентом местная полиция попросила жителей острова не подходить к воде.

По словам ученых, пока неизвестно, почему кашалот решил выброситься на отмель. Специалисты предположили, что кит мог быть тяжело болен. Морские млекопитающие в таком состоянии часто пытаются достичь берега, поскольку им становится трудно дышать в водной среде.

Акулы, в свою очередь, охотятся на больных китов и дельфинов, а также поедают их туши. Поэтому их привлекают подобные места, отметили эксперты.

Ранее акулы потопили катамаран с российскими учеными в Тихом океане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами