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Бурые медведи оказались врагами рукотворных лесов

Ecology: бурые медведи разрушают искусственно созданные леса

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Японские ученые из Университета Кочи и Токийского университета выяснили, как медведи влияют на рукотворные хвойные леса. Оказалось, что хищники нарушают экосистемы лесопосадок. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology.

Специалисты выяснили, что бурые медведи выкапывают нимф цикад, повреждая корни деревьев, что, в свою очередь, ограничивает их рост. При этом в естественных лесах с разнообразной растительностью такого эффекта не наблюдалось.

Исследование провели в национальном парке Сиретоко, расположенном на северо-востоке японского острова Хоккайдо. По оценкам экспертов, на полосе длиной 70 километров и шириной 25 километров обитает почти 500 медведей, что делает участок одним из самых высоких по плотности популяции этих зверей на Земле.

По словам одного из авторов работы, профессора Цутому Хиуры, нигде в мире бурые медведи не занимаются добычей личинок цикад. Он отметил, что поведение млекопитающих в экосистемах обычно имеет положительное влияние. Однако последние результаты показали, что на антропогенных (рукотворных) ландшафтах эффект может быть обратным.

Профессор Хиура отметил, что вместо искусственного облесения людям нужно полагаться на восстановление и расширение природных лесов, способствуя распространению семян на окружающих их территориях.

Ранее ученые выяснили, что долгое полярное лето угрожает популяциям белых медведей.

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