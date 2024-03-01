Стало известно, могут ли изменения в питании ослабить сезонную аллергию

По мнению аллерголога Изабель Скайпала из Имперского колледжа Лондона, определенные пищевые привычки не влияют на тяжесть сезонной аллергии. Об этом сообщает издание Health News.

Известно, что сезонная аллергия сопровождается специфической реакцией организма на цветение растений. Наиболее частой причиной сезонной аллергии является пыльца деревьев. Объясняется это тем, что деревья растут повсеместно и «пылят» на более далекие расстояния.

Аллерголог Скайпала объяснила, что внесение изменений в рацион питания не является эффективным способом предотвращения и снижения тяжести аллергии в весенне-летний период. Однако, существует разновидность аллергической реакции, называемая синдромом пищевой аллергии на пыльцу или перекрестной аллергией (Pollen food allergy syndrome, PFAS).

При PFAS оральный аллергический синдром возникает в результате перекрестной аллергии между белками, содержащимися в пыльце растений и других продуктах. Дело в том, что в пыльце растений и в некоторых фруктах, овощах и орехах содержатся одинаковые белки, при попадании которых в организм иммунная система ошибочно запускает каскад аллергического воспаления.

Отмечается, что у людей с аллергией на пыльцу березы аналогичная реакция может возникнуть при употреблении яблок, миндаля, моркови, сельдерея, вишни, фундука, киви, персика, груши и сливы. Аллергия на пыльцу трав может коррелировать с таковой на сельдерей, дыню, апельсины, персики и помидоры. Бананы, огурцы, дыня, семена подсолнечника и цуккини также могут стать причиной перекрестной аллергии на пыльцу Амброзии.

Ранее был одобрен первый препарат, снижающий тяжесть нескольких видов пищевой аллергии.