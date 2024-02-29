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Ученые научились превращать почти не поддающийся переработке пластик в полупроводники

NatSustain: создан метод утилизации сверхпрочного стекловолоконного композита

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Shutterstock

Американские ученые из Университета Райса в Техасе разработали способ переработки армированного стекловолокном пластика (GFRP). Этот материал отличается особой долговечностью, из-за чего его очень трудно использовать повторно. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustainability (NatSustain).

Из GFRP изготавливают детали самолетов и лопасти ветрогенераторов. Однако большая прочность и сложный состав полимера означают, что большая часть подобных отходов попадет на свалки по окончании срока службы.

Специалисты создали энергоэффективную технологию, превращающую композит в карбид кремния, широко используемый в производстве — из него делают полупроводники, наждачную бумагу и другие продукты.

В ходе нового процесса стеклопластик измельчают, а затем добавляют в образовавшуюся крошку углерод, чтобы сделать смесь токопроводящей. После этого в состав подают высокое напряжение, доводя его температуру до 2900 °C.

При такой температуре материал преобразуется в карбид кремния. Затраты на переработку таким способом составили $0,05 за килограмм, что намного дешевле и экологичнее простого сжигания.

Ранее ученые научились разлагать пластик с помощью кишечных микробов червей.

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