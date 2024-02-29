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Стало известно, могут ли препараты для похудения полностью заменить спорт

eClinicalMedicine: тренировки усиливают эффект препаратов для похудения

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Ученые из Копенгагенского университета в Дании выяснили, что соблюдение структурированного режима физических нагрузок позволяет усилить эффект препаратов для похудения и способствует поддержанию достигнутого веса после их отмены. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

В исследовании датских ученых приняли участие четыре группы испытуемых, страдающих ожирением, в возрасте 18-65 лет. Участники из первой группы получали плацебо, из второй — препарат для похудения под названием Саксенда, третьей группе было предложено заниматься физическими упражнениями. Четвертая группа придерживалась комплексного подхода, включающего в себя физнагрузки в комбинации с применением препарата. Отмечается, что все участники исследования соблюдали низкокалорийную диету.

Саксенда относится к классу препаратов-агонистов рецепторов ГПП-1, которые в настоящее время широко используются для лечения диабета и ожирения. Такие лекарства имитируют действие гормона под названием ГПП-1, который вырабатывается в организме при попадании пищи в желудок, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Действие агонистов рецепторов ГПП-1 приводит к снижению чувства голода и замедлению пищеварения.

Результаты показали, что агонисты рецептора способствовали большей потере веса у участников второй группы по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо, после 68 и 78 недель лечения соответственно. Тем не менее, добровольцы, которым было назначено комбинированное лечение ожирения, продемонстрировали большую сохранность достигнутого веса в течение года после завершения курса терапии.

У участников, применявших только Саксенду , наблюдалась большая прибавка в весе после прекращения вмешательства. Кроме того, вследствие лечения агонистами рецепторов ГПП-1 без физических нагрузок у них снизилось количество мышечной массы по сравнению с таковым у добровольцев из группы комплексной терапии.

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