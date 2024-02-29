Лечение изжоги содой может повысить риск развития рака, заявила врач

Попытка избавиться от изжоги с помощью соды может вызвать воспаление слизистой оболочки пищевода, которое повышает риск развития рака. Об этом рассказала заведующая отделением Левина Боткинской больницы и кандидат медицинских наук Оксана Левина в программе «Доктор 24».

Рефлюксная болезнь, то есть обратный заброс содержимого двенадцатиперстной кишки или желудка в пищевод, может сопровождаться чувством изжоги. Иногда рефлюкс может доходить до ротовой полости, провоцируя кашель. При плохой работе клапана между пищеводом и желудком происходит спонтанное затекание желудочного сока. Чаще всего это встречается ночью, поэтому склонным к рефлюксу пациентам нужно спать с приподнятой головой.

Сода при изжоге может помочь лишь временно. Она «гасит» кислоту, так как обладает щелочными свойствами. Но ее взаимодействие с желудком приводит к тому, что он начинает вырабатывать больше кислоты. В результате приступы изжоги становятся выраженнее и чаще. Это может привести к эрозивному эзофагиту и даже пищеводу Барретта – рубцовым изменения, которые могут привести к развитию онкологии.

Ранее мужчину с разрывом пищевода прооперировали в Подмосковье.