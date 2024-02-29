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Названы продукты, вызывающие пищевую зависимость

Daily Mail: ультра-обработанные продукты могут вызывать пищевую зависимость

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По мнению британского доктора Криса ван Таллекена, ультра-обработанные продукты (фастфуд, еда быстрого приготовления, шоколад, мороженое) особым образом воздействуют на центы удовольствия в системе вознаграждения головного мозга, вызывая зависимость. Об этом сообщает Daily Mail.

К ультра-обработанным относят продукты, произведенные в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. По мнению врача, такой способ приготовления и обработки активирует области мозга, отвечающие за вознаграждение, внимание и память, в большей степени по сравнению с необработанными и минимально обработанными.

Фабричные сладости, фастфуд, пицца и чипсы возбуждают центры удовольствия в мозге и стимулируют высвобождение дофамина нейронами, что дает человеку ощущение комфорта и поднимает настроение. Доктор Крис ван Таллекен объяснил, что многие люди могут привыкнуть к такому быстрому способу получения приятных ощущений — таким образом у них сформируется пищевая зависимость.

Врач подчеркнул, что для некоторые людей утра-обработанные продукты представляют собой основу рациона питания. Чрезмерное их употребление может негативно сказаться на физическом здоровье, провоцируя набор веса и увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Он также отметил, что такая пища способна повысить риск появления депрессии.

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