Одобрен первый препарат, снижающий тяжесть нескольких видов пищевой аллергии

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило препарат для лечения нескольких видов пищевых аллергий. Лекарство под названием Ксолаир изначально применялось для терапии бронхиальной астмы. Об этом сообщает издание Live Science.

Действующее вещество лекарства, омализумаб, представляет собой моноклональное антитело. Оно содержит созданные в лаборатории белки, которые прикрепляются к определенной мишени в организме. При протекании аллергической реакции такие белки «захватывают» иммуноглобулин, тип антител, который вырабатывается при распознавании молекул аллергена организмом.

Активность иммуноглобулина и последующие внешние проявления аллергии (отек, покраснение кожи, зуд) провоцируют многие продукты, такие как молоко, яйца, соя, орехи, рыба, морепродукты и пшеница. Отмечается, что применение Ксолаира может снижать тяжесть нескольких видов аллергии. Тем не менее, полностью купировать аллергическую реакцию он не способен. По словам ученых, введение лекарства с помощью инъекций каждые две-четыре недели может помочь людям выработать толерантность к аллергенам и сгладить опасные для организма последствия при случайном контакте с ним.

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