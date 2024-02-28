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Ученые выявили опасные вещества в чернилах для татуировок

AnChem: в чернилах для тату содержатся опасные для внутренних органов вещества

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Ученые из Бингемтонского университета под руководством доцента химии Джона Свирка обнаружили, что в составах 90% чернил для татуировок присутствуют не указанные на этикетке вещества. Некоторые из них могут быть опасны для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Analytical Chemistry (AnChem).

В ходе исследовании химики проанализировали 54 разновидности чернил для татуировок шести цветов и сравнили их заявленный и реальный составы. Отмечается, что анализу подверглась продукция как международных крупных компаний, так и небольших брендов.

С помощью современных методов спектроскопии ученым удалось установить, что у 45 красок из 54 (то есть у 90%) состав на этикетке не совпадал с реальным. В частности, более половины образцов содержали полиэтиленгликоль, вещество, которое при многократном воздействии может нарушать работу внутренних органов (например, провоцировать некроз почек). В составе чернил он может использоваться в качестве загустителя.

В некоторых красках также был обнаружен пропиленгликоль, способный накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции и запуская нагноительные процессы. В число других потенциально опасных для здоровья веществ вошли консервант 2-феноксиэтанол, опасный для грудных детей при употреблении вместе с материнским молоком.

Исследователи надеются, что их открытие поспособствует улучшению контроля за маркировкой чернил для нанесения татуировок и повышению качества услуг, оказываемых в тату-салонах.

Ранее ученые выявили новое опасное свойство химических веществ в пластике.

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