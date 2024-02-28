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Врач рассказала, кому не следует есть каши

Диетолог Михалева: людям с ожирением лучше заменить каши на белковый завтрак

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Людям с непереносимостью молока, глютена или с ожирением не следует есть каши. Об этом «РИАМО» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

У пациентов с лактазной недостаточностью или аллергией на молочный белок каши на молоке могут привести к дискомфорту в кишечнике, болям в животе, вздутию, нарушениям стула, кожным высыпаниям.

Каши из некоторых злаков нельзя есть людям с непереносимостью глютена. Этот белок содержится в пшенице, ржи, ячмене и других злаках, а также его следы могут быть в овсяной крупе.

«И третья группа людей, кому бы я не рекомендовала каши на завтрак - это, как ни странно, люди с избыточной массой тела и ожирением. Этой категории пациентов на завтрак лучше употреблять белковые продукты в сочетании со сложными углеводами (например, омлет или яичница с овощами и кусочком зернового хлеба или блюда из творога) и только 1-2 раза в неделю кашу», — добавила Михалева.

Врачи добавила, что цельнозерновые злаки и требующие долгой варки (10-20 минут) полезнее рафинированных, так как содержат больше клетчатки и витаминов.

Ранее эндокринолог рассказала, что 80% больных предиабетом не знают о своем заболевании.

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