Поливитамины не доказали свою эффективность, рассказала врач

При разнообразном и достаточном питании человеку не нужно принимать поливитамины. Об этом «РИАМО» рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

Эффективность витаминно-минеральных комплексов для улучшения здоровья не доказана, отметила врач. Поливитамины могут быть полезны после ОРВИ и в зимний период времени, особенно при каких-то ограничениях в питании.

«Но если питание достаточное, если состояние здоровья хорошее, то необходимости в дополнительном приеме витаминно-минерального комплекса нет. Всем нам рекомендована дополнительная добавка в виде искусственного производного витамина D — колекальциферола, который бывает в разнообразных формах», – рассказала врач.

До этого эксперты рассказали, что вода с лимоном не помогает худеть напрямую, но способствует потреблению достаточного количества воды. Исследования связывают это с лучшим составом тела, меньшей окружностью талии, более долгим сохранением сытости и подавлением скачков сахара в крови.

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