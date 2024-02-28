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Причиной фарингита может быть гонорея, рассказал врач

Доктор Мясников: гонорея часто протекает бессимптомно и вызывает бесплодие

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В большинстве случаев гонорея протекает бессимптомно, однако может привести к воспалению органов малого таза, половых органов, суставов. Об этом сообщает заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

Врачи объяснил, что гонорея передается исключительно половым путем: гонококк очень неустойчив и погибает через пару часов на воздухе. Хотя для лечения зачастую достаточно одной инъекции антибиотика, сложность заключается в том, что многие не знают о своем заболевании.

Дело в том, что в большинстве случаев гонорея протекает бессимптомно. Это способствует тому, что человек становится ее источником, а также развитию осложнений. К ним, по словам Мясникова, относятся воспаление суставов, у мужчин — простатит и воспаление придатка яичек, у женщин — воспаление органов малого таза. При этом могут развиться трудности с зачатием, а у зараженных женщин растет риск внематочной беременности. Бывают и проявления гонорейной инфекции вне мочеполового тракта — фарингиты, воспаления прямой кишки, — отметил врач.

Ранее врач рассказал, чем можно заразиться в тренажерном зале.

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