Синусит может повышать риск развития ревматических болезней, выяснили ученые

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что синусит связан с повышением риска развития ревматических заболеваний на 40%. Результаты исследования опубликованы в журнале RMD (Rheumatic and Musculoskeletal Diseases) Open.

В исследование были включены данные, полученные при использовании системы сбора медицинской информации Rochester Epidemiology Project (REP). Всего ученым удалось получить информацию о состоянии здоровья 500 тысяч человек, проживавших в округе Олмстед штата Миннесота.

В выборку исследования вошли 1729 взрослых людей с системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, антифосфолипидный синдром (тромбообразование в артериях и венах), синдром Шегрена (поражение желез внешней секреции), гигантоклеточный артериит (воспаление височной артерии) и ревматическая полимиалгия (боли ревматического характера).

Также в научной работе учитывались данные здоровых добровольцев. Ученые выяснили, переживали ли испытуемые (все участники исследования) когда-либо кратковременное воспаление слизистой оболочки одной или нескольких пазух носа, также известное как синусит.

Оказалось, что наличие синусита в анамнезе повышало риск развития многих ревматических заболеваний на 40%. Наиболее сильная связь наблюдалась в отношении аутоиммунных ревматических заболеваний, таких как антифосфолипидный синдром и синдром Шегрена.

Антифосфолипидный синдром — это патологическое состояние, относящееся к группе тромбофилий, для которых характерно повышенное образование свертков крови в сосудах. При синдроме Шегрена поражаются железы внешней секреции, преимущественно слезные и слюнные, а также потовые, сальные, слизистые.

Также отмечается, что острый синусит был связан с повышением риска развития серонегативного ревматоидного артрита на 18%.

Ученые добавили, что их исследование относится к типу обсервационных, поэтому нельзя делать окончательных выводов о каких-либо причинно-следственных факторах. Механизмы, лежащие в основе взаимосвязи синусита и ревматических заболеваний, еще предстоит выявить в ходе дополнительных исследований.

Ранее ученые приблизились к пониманию причин возникновения опасной формы артрита.