Солнце направило на Землю гигантский «глаз», извергающий космические бури

Огромное пятно AR3590 на Солнце оказалось направлено прямо на Землю. Эта активная область звезды недавно произвел сильнейший выброс за последние годы, сообщает портал Spaceweather.com.

Солнечное пятно AR3590 впервые появилось на обращенной к Земле стороне Солнца 18 февраля и быстро превратилось в темную область в несколько раз шире нашей планеты.

21 февраля AR3590 выпустила пару вспышек X-класса — самого мощного типа солнечных вспышек — с магнитудой X1,7 и X1,8. А 22 февраля то же самое солнечное пятно извергло массивную вспышку X6,3, самый мощный солнечный взрыв за более чем шесть лет.

Все три события вызвали временное отключение радиосвязи на Земле.

После тройной вспышки X-класса AR3590 продолжило расти, увеличившись почти вдвое. Сейчас это одно из крупнейших солнечных пятен текущего солнечного цикла, который начался в 2019 году.

По словам экспертов, что нестабильное магнитное поле солнечного пятна «накапливает энергию для новых взрывов класса X». Если выброс произойдет в ближайшее время, то Землю накроет не только электромагнитным импульсом, но и облаком солнечной плазмы, которое вызовет геомагнитный шторм и выведет из строя часть спутников на орбите.

Ранее ученые рассказали о последствиях трех мощных вспышек на Солнце для Земли.