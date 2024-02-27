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Обнаружена связь между зависимостью от смартфонов и одиночеством

Scientific Reports: зависимость от смартфонов косвенно усиливает одиночество

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Depositphotos

Зависимость от смартфонов и социальных сетей может усилить чувство одиночества и социального неблагополучия. К таким выводам пришли ученые из государственного университета последипломного образования под руководством Китайской Академии социальных наук. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие студенты в возрасте 17 до 40 лет из 16 университетов в восьми муниципалитетах и провинциях Китая. Испытуемых попросили заполнить специализированные опросники для оценки уровня зависимости от смартфонов. Также ученые выяснили, чувствуют ли добровольцы себя одинокими. Шкала, измеряющая одиночество, состояла из 20 пунктов. Более высокий балл указывал на более сильную социальную изолированность.

Исследователи обнаружили значительно негативную связь между зависимостью от смартфонов и социальным благополучием. Результаты также показали, что более сильная зависимость от смартфонов положительно коррелировала с тяжелым одиночеством. Отмечается, что такой эффект был выражен как у мужчин, так и у женщин.

Ученые предположили, что негативное влияние смартфонов может быть связано с нежеланием зависимых пользователей проводить время на свежем воздухе, а также с высоким риском развития нарушений сна, депрессии, тревоги и других факторов снижения качества жизни.

Ранее было установлено, для каких людей постоянная проверка смартфона вредна.

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