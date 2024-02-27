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Назван опасный недостаток веганских молочных продуктов

Daily Mail: веганский сыр содержит слишком большое количество соли

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Эксперты из исследовательской организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии обнаружили, что веганский сыр может содержать больше соли, чем картофельные чипсы. Употребление слишком большого количества таких продуктов может повысить кровяное давление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В связи с популяризацией веганства в качестве этической позиции, подразумевающей неучастие в бессмысленном насилии над животными, рынок пищевой промышленности пополнился новыми видами продуктов. В основе веганских альтернатив продуктам животного происхождения лежит растительный белок, получаемый из сои, гороха и пшеницы.

Отмечается, что веганские продукты иногда воспринимаются потребителями как «более полезные». В действительности такое мнение может быть ошибочным. Согласно отчету специалистов из организации Action on Salt, некоторые сорта веганского сыра содержат больше соли, чем их аналоги из продуктов животного происхождения.

Было установлено, что веганский сыр является одним из самых соленых на рынке — в среднем на 100 граммов продукта приходится 2,5 грамма соли. Такое количество составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы потребления соли взрослым человеком (взрослым рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день).

Исследователи подсчитали, что 30-граммовая порция веганского сыра Чеддер может содержать больше соли, чем эквивалентная порция картофельных чипсов. Отмечается, что употребление слишком большого количества соли может привести к повышению кровяного давления, что, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Ранее стало известно, какой тип питания помогает избавиться от «пивного живота».

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