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Стало известно, о чем говорит снижение скорости речи в пожилом возрасте

АNС: замедленная речь может быть признаком снижения когнитивных способностей

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Исследователи из университета Торонто обнаружили, что замедление речи в пожилом возрасте может указывать на снижение когнитивных навыков. Результаты работы опубликованы в журнале Aging, Neuropsychology, and Cognition (АNС).

В ходе исследования 125 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 90 лет попросили пройти три различных теста. Первое испытание подразумевало описание изображения и ответы на вопросы о нем при наличии отвлекающего фактора — наушников с голосом, озвучивающим случайные слова.

Затем участников попросили вербально описать два разных изображения (на каждую картинку отводилось 60 секунд). Языковые способности анализировались с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Также исследователи учитывали скорость речи участников и количество сделанных ими пауз при описании. Третий этап эксперимента представлял собой тестирование на оценку когнитивных навыков.

Результаты показали, что количество и продолжительность пауз, которые делали участники для подбора слов, не было связано с ухудшением здоровья мозга. Тем не менее, общее снижение скорости речи (включая медленный подбор слов) коррелировало со снижением когнитивных способностей, в частности — памяти.

Отмечается, что многие пожилые люди обеспокоены необходимостью делать паузы для поиска наиболее подходящих слов. По словам ученых, такое изменение представляет собой естественную часть процесса старения. С другой стороны, замедление речи в целом не является нормой.

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