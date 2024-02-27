Ученые выявили связь между воздействием высоких температур и преждевременными родами

Ученые из университета Монаша в Австралии обнаружили связь между преждевременными родами и воздействием экстремально высоких температур в третьем триместре беременности. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В рамках исследования ученые проанализировал ход 1,2 миллиона родов, произошедших в Сиднее в период с 2000 по 2020 год. В научную работу были включены данные 1 225 722 детей, родившихся в срок от 20 до 44 полных недель беременности. Исследователи стремились выяснить, может ли воздействие экстремально высоких температур в дневное и ночное время повысить риск преждевременных родов. При анализе взаимосвязи учитывались потенциальные смягчающие факторы, такие как повышенная озелененность районов, в которых проживали роженицы.

Отмечается, что из 1,2 млн родов 63 144 были преждевременными. Ученым удалось установить, что воздействие экстремальной жары как днем, так и ночью в третьем триместре беременности было тесно связано с повышенным риском преждевременных родов, в отличие от такового в первом или втором триместрах. Риск преждевременных родов был несколько снижен у женщин, проживающих в районах с большим количеством деревьев.

Исследователи объяснили, что жара (особенно в ночное время) может нарушать естественные биоритмы человека и приводить к задержке жидкости в организме, тем самым увеличивая объем циркулирующей крови и влияя на артериальное давление. Такие изменения опасны для беременных — высокое кровяное давление матери связано с повышением вероятности неблагоприятных исходов родов.

По мнению ученых, озеленение городских территорий может послужить эффективным способом защиты беременных женщин от воздействия экстремально высоких температур. Они добавили, что большое количество деревьев также способствует укреплению психического здоровья будущих матерей.

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