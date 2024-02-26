Люди настолько изменили Землю, что мигрирующим животным грозит исчезновение

Пятая часть мигрирующих видов диких животных, внесенных в Конвенциию их сохранения (CMS), находятся под угрозой. Об этом говорится в докладе агентства ООН.

Речь идет о китах, акулах, слонах, диких кошках, хищниках, птицах и насекомых и других. Всего в CMS внесено 1189 видов.

В докладе говорится, что около 44% перечисленных видов переживают сокращение численности. Наибольшую тревогу вызывает состояние мигрирующих рыб в мире: почти все, 97% рыб из CMS, находятся под угрозой исчезновения.

Этот отчет стал первым, позволяющим оценить состояние мигрирующих видов и то, как они пытаются выжить в мире, кардинально измененном человеком . Было обнаружено, что для таких видов двумя самыми большими угрозами являются чрезмерная эксплуатация и утрата среды обитания из-за деятельности человека. Речь идет о расчистке земель для сельского хозяйства, дорог и инфраструктуры. Эта деятельность также фрагментирует пути мигрирующих видов, что иногда делает невозможным для них завершение своего путешествия.

Около 58% мест, признанных важными для мигрирующих видов, сталкиваются с изменениями, которые вносят люди.

Изменение климата и загрязнение окружающей среды также являются серьезными угрозами. Более высокие температуры не только вынуждают некоторые виды путешествовать дальше, но также могут заставить животных перемещаться в другое время года. Это может означать для такого животного, который ушел не в сезон, потерю пропитания или партнера для размножения.

Одним из особенно ярких примеров является нарвал . Эти необучные морские существа, известные своими спиральными бивнями, проводят лето в преимущественно свободных ото льда прибрежных районах, а затем мигрируют на юг, в более глубокие арктические воды.

Однако, поскольку океаны нагреваются, а ежегодное расширение морского льда происходит все позже и позже, ученые обнаружили, что некоторые нарвалы откладывают свое путешествие, рискуя оказаться в ловушке морского льда, не имея майн для дыхания, если они затянутся льдом осенью.

Ранее ученые выяснили влияние солнечных бурь на миграцию птиц.