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Врач рассказал о привычке, которая может навредить зубам

Стоматолог Иванов: для белизны зубов не следует есть сразу после их чистки

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Чтобы сохранить белизну зубов, не стоит есть в течение часа после чистки зубов. Об этом врач-стоматолог Тюменской областной больницы №3 Антон Иванов рассказал изданию «Тюменская область сегодня».

При чистке зубной щеткой мы механически счищаем пелликулу, наполненную бактериями и красителями, тем самым осветляя зубы, объяснил врач. Пелликула восстанавливается около часа, поэтому в это время лучше не есть. Профессиональная гигиена полости рта, электрические зубные щетки и отбеливающие пасты помогут сохранить белизну зубов. Однако пасты с содержанием абразивных гранул нельзя использовать на постоянной основе, так как они могут повредить эмаль и сделать зубы чувствительными.

«В вопросах отбеливания в домашних условиях на слуху различные народные средства. Сода, соли, масла, уголь, лимонная кислота и прочее. Данные методы лучше воспринимать как миф, так как они продвигаются обывателями и не имеют под собой какой-либо доказанной эффективности. К сожалению, простых чудо-средств не существует, и подобные практики пагубно сказываются на состоянии зубов и всей полости рта», – заявил стоматолог.

Врач добавил, что капы с отбеливающим гелем тоже лучше не использовать без контроля врача-стоматолога. Без должного контроля они могут привести к повреждению пульпы зуба.

Ранее в Минздраве сообщили, что регулярное посещение стоматолога снижает риск импотенции.

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