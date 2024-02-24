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В ЮАР запечатлели на фото уникального розового слоненка

Livescience: редкий слоненок-альбинос появился в южноафриканском заповеднике

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Theo Potgieter

В Национальном парке Крюгера в Южноафриканской республике появился редкий слоненок-альбинос розового цвета. Об этом сообщает портал Livescience.

По словам сотрудника заповедника Тео Потгитера, случаи альбинизма у слонов и других диких млекопитающих встречаются один раз на 10 тыс. особей.

Альбинизм — редкое заболевание, поскольку оно рецессивно и проявляется только тогда, когда оба родителя несут мутировавший ген и передают его своему потомству. Болезнь останавливает выработку молекулы под названием меланин, которая отвечает за пигмент в глазах, волосах и коже.

Животным с альбинизмом трудно выживать по ряду причин. Отсутствие пигмента прерывает развитие глаз, что мешает зверям добывать пищу. Кроме того, неестественная окраска не позволяет им эффективно маскироваться, что затрудняет укрытие от хищников. Наконец, сородичи часто изгоняют отличающихся от них особей из группы.

Тео Потгитер отметил, что розовому слоненку в заповеднике Крюгера повезло, поскольку его стадо не отвернулось от детеныша. Напротив, слоны начали проявлять особую заботу о своем необычном собрате и защищать его от возможных угроз.

Ранее биологи засняли на фото уникального муравьеда-альбиноса.

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