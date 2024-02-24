Микробиологи выяснили, каким бактериям «играет на руку» глобальное потепление

Австрийские микробиологи Венского университета выяснили, что глобальное потепление оказалось выгодно для некоторых видов почвенных бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Считается, что по мере повышения температуры (что считается гарантированным сценарием при изменении климата) микробные сообщества выделяют больше углекислого газа, что еще больше ускоряет климатические перемены. Этот процесс известен как обратная связь между почвенным углеродом и климатом.

Чтобы проверить теорию, ученые взяли пробы грунта на субарктических пастбищах в Исландии, где за последние полвека наблюдалось повышение температуры почв на 6 °C.

«Мы увидели, что более 50 лет последовательного потепления почвы увеличили рост микробов на уровне сообщества. Но примечательно, что темпы роста микробов в более теплых почвах оказались неотличимы от таковых при нормальной температуре. Основное различие заключалось в бактериальном разнообразии: более теплые почвы содержали более разнообразный набор активных микробных таксонов», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Деннис Метце.

Микробиологи отметили, что их открытие позволит лучше прогнозировать реакцию различных бактерий на глобальное потепление, что важно для понимания последствия климатических изменений.

Ранее ученые выяснили, как глобальное потепление изменит сельского хозяйство к 2050 году.