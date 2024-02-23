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Ученые обнаружили неожиданную пользу от сильных штормов

NRP: мощные морские бури дают водным растениям больше удобрений

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Steve Helber/AP

Ученые из Института морских исследований Нидерландов (NIOZ) выяснили, что усиление штормов из-за изменения климата может принести большую пользу водорослям, обогатив водную растительность азотными удобрениями. Статья размещена на портале научных публикаций Нидерландов (NRP).

Специалисты обнаружили, что во время бурь мощные волны поднимают и перемешивают донный ил, высвобождая большое количество питательных веществ. Таким образом растения за несколько часов получают такое количество подкормки, на выделение которого в спокойных условиях ушли бы недели.

Исследователи подтвердили свои предположения, взрыхлив донные отложения строительным миксером и измерив концентрации удобрений в толще воды.

По словам ученых, штормы не только высвобождают азот, но и ускоряют поглощение фосфора. Открытие позволит более эффективно регулировать экологическое состояние приливных зон.

Несмотря на обнаруженное преимущество, усиливающиеся по мере изменения климата бури представляют все большую угрозу. По данным международной страховой компании Munich Re, в 2023 году глобальные убытки от штормов и других климатических бедствий составили порядка $250 млрд.

Ранее ученые предупредили о риске появления сверхмощных ураганов новой, шестой категории из-за глобального потепления.

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