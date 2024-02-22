Обнаружена связь между хроническим стрессом и раком

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили, что стресс заставляет клетки крови, называемые нейтрофилами, образовывать липкие паутинообразные структуры, которые делают ткани более восприимчивыми к метастазированию рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

В ходе исследования ученые подвергли группу лабораторных мышей с раком груди влиянию специальных условий для имитации хронического стресса. Затем ученые взяли у грызунов образцы крови для оценки происходящих в их организмах метаболических изменений. Анализы показали, что при условии нахождения в состоянии стресса белые кровяные клетки, называемые нейтрофилами, начали сгущаться и образовывать липкие паутинообразные структуры.

Исследователи обнаружили, что формирование таких структур в тканях делало их уязвимыми к метастазированию рака. Об этом свидетельствовало перемещение раковых клеток из области груди в легкие грызунов.

Отмечается, что паутинообразные структуры, создаваемые нейтрофилами, называются сетками или внеклеточными ловушками нейтрофильных клеток. Они выполняют роль своеобразных сетей для «ловли» вторгающихся патогенных микроорганизмов. Однако при раке такие сетки создают благоприятную для метастазирования среду.

Ученые предположили, что разработка новых препаратов, действие которых направлено на разрушение ловушек нейтрофильных клеток, может повысить эффективность терапии рака в том случае, когда заболевание не начало метастазировать.

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